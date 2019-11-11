شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفتقر للعزم الايجابي-تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك -والمستقر حاليا قرب مستوى 20 – لنلاحظ تذبذبه المتكرر دون مستوى 140.25 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة المنتظرة سابقا, نتوقع باستمرار ثبات هذا الحاجز تأجيل السعر للهجوم الصاعد والبدء بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها مستوى 138.45 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 137.55.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية المؤقتة وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية قد تدفع به لملامسة مستوى 141.50 و 143.80 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.25 و 138.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز