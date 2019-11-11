شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالزحف السلبي- تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استجاب سعر الزوج خلال التداولات الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ اقترابه من دعم النطاق الجانبي المتمركز عند 120.00 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55, لتأكيد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط, لابد من كسر هذا الدعم وتقديم إغلاق سلبي دونه ليمكنه ذلك الوصول نحو الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 119.10 وصولا نحو 118.40.

مما سبق, سنبقى على الحياد ولنستمر بمراقبة تصرف السعر لحين تحقيق شرط الثبات ضمن محاور القناة الهابطة ومن ثم لننتظر تحقيقه للأهداف السلبية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.70 و 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تحقيق الكسر