شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يحافظ على الثبات السلبي– تحليل – 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتذبذبات جانبية ضعيفة, إلا أن استقراره بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة وتأثره بقوة الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 0.8692 يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد بدء تشكيله لتذبذبات سلبية ليستهدف من خلالها مستوى 0.8535 بشكل أولي ممن ثم ليحاول الوصول نحو دعم القناة الهابطة والممتد نحو 0.8425.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8680 و 0.8535
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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