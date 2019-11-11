شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بإيجابية طفيفة ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 64.30 ثم 53.30 بشكل رئيسي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 75.65 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.30 والمقاومة 75.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط