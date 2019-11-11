شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ضمن نموذج سلبي – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات إيجابية طفيفة، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج وتد صاعد يظهر بالصورة، مما يعني بأن كسر 60.75 سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 52.00 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 70.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط