شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحوم حول المقاومة – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب حول مستوى 189.90 ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مناطق 149.10 بشكل رئيسي.

نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 189.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 195.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط