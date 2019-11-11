شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحوم حول المقاومة – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب حول مستوى 189.90 ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مناطق 149.10 بشكل رئيسي.
نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 189.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 195.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الإيثريوم يحوم حول المقاومة – تحليل - 11-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.