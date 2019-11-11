شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يبدأ بسلبية – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر البتكوين مكاسب لحظية يوم أمس ليقترب من مستوى 9255.00، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ملحوظ في طريقه لاختبار مستوى 8880.00، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 8510.00 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 9255.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8500.00 والمقاومة 9300.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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