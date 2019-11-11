شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليصل إلى مستوى 0.9990، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء، لتكون الفرصة متاحة للانخفاض خلال الجلسات القادمة والتوجه لاستهداف مستوى 0.9836.
وبالتالي، سيبقى الميل الجانبي مرجحاً خلال الفترة القادمة بين المستويات المذكورة أعلاه إلى أن ينجح السعر باختراق أحدها، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 11-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.