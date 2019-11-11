شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليصل إلى مستوى 0.9990، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء، لتكون الفرصة متاحة للانخفاض خلال الجلسات القادمة والتوجه لاستهداف مستوى 0.9836.

وبالتالي، سيبقى الميل الجانبي مرجحاً خلال الفترة القادمة بين المستويات المذكورة أعلاه إلى أن ينجح السعر باختراق أحدها، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي