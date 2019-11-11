شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى ينزل عن ذروة 13 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، بعد صعود قوي في الأسابيع القليلة الماضى على أمل إبرام اتفاق تجارة أمريكى صينى لكن تجدد العنف فى هونج كونج أضعف المعنويات.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.26 بالمئة إلى 23331.84 نقطة، متراجعا عن ذروة 13 شهرا التى سجلها يوم الجمعة، فى حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة مسجلا 1704.03 نقطة مع تفوق الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 62 إلى 38.

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وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لم يوافق على إلغاء الرسوم الأمريكية كما تطالب الصين مما أثار بعض الشكوك بشأن فرص إبرام اتفاق لكنه قال يوم السبت إن محادثات التجارة تسير بشكل "جيد جدا".

وارتفع سهم هوندا موتور 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 1.9 بالمئة من أسهمها. وكان ذلك أكثر من كاف للتغطية على خيبة أمل المستثمرين بعد تعديل توقعات الأرباح السنوية والمبيعات العالمية لأقل مستوى في أربعة أعوام.

وزاد سهم نيسان كيميكال 9.9 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعات الأرباح لكنها أعلنت عن إعادة شراء أسهم هي الأخرى.