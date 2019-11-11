شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيارات يكشف عن تراجع المبيعات فى السوق العالمى والمحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع شركات السيارات والمصنعين يعانون من تراجع المبيعات فى السوق العالمى والمحلى وذلك فى ظل المنافسة الشديدة بين الشركات وبعضها، لافتا ان توجه بعض الشركات الكبرى للاندماج فى كيان واحد لزيادة قدرتهم على المنافسة القوية فى سوق السيارات، خاصة فى ظل تراجع المبيعات عالميا من عام لأخر.

و أضاف عبد العاطى ، أن مستقبل السيارات الكهربائية مبشر فى السوق المصرى، حيث تضع الدولة خطة لإنتاج السيارات الكهربائية وهو ما يعد إحياء لتلك الصناعة والصناعات المغذية لها فى مصر، متوقعا أن تلقى هذه السيارات رواجا لما تتمتع به من مميزات ، مؤكدا فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن الاتجاه الى تصنيع السيارات الكهربائية وظهورها فى الأسواق سيدفع الكثير من الشركات الى تغيير أنظمتها والمعدات التى يستخدمونها للعودة الى المنافسة مرة اخرى.