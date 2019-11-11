شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يكشف عن تسليم فلل 26 مشروعاً بمناطق مختلفة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تسليم فلل جاهزة جديدة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح بيان صحفي على الموقع الرسمي للوزارة، استمرار التسليم خلال شهر أكتوبر الماضي في 26 مشروعاً، تتوزع على 5 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشار البرنامج إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 8 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان المجمعة، والأفلاج، والعيينة، وشقراء، والدوادمي، والزلفي، وثادق، ورماح، إضافة إلى 4 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظات حفر الباطن، والخبر، والمبرز إضافةً إلى (إسكان الأحساء 1، 2).

وأوضح البيان أن التسليم شمل 10 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان الجواء، وإسكان المذنب، وإسكان الشماسية، وإسكان البكيرية، وإسكان الرس، وإسكان بريدة، وإسكان عنيزة، وإسكان النبهانية)، كذلك مشروعين في منطقة جازان شملت إسكان بيش، إسكان الضاحية، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة والقنفذة في منطقة مكة المكرمة.

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وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان متابعة الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70 %بحلول 2030.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الجاري أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادر عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.