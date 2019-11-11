شكرا لقرائتكم خبر عن "المغاربية القابضة" تُسدد تسهيلات ائتمانية بأكثر من مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الخليجية المغاربية القابضة "المغاربية" عن سداد عقد تسهيلات ائتمانية (بنظام المرابحة) بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن أثر المعلومة السابقة سينعكس على البيانات المالية المرحلية للربع الرابع من العام الجاري.

وكانت خسائر الشركة قد تراجعت 13.7% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 50.59 ألف دينار، مقابل خسائر بلغت 58.64 ألف دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.

كما تراجعت خسائر الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 21.2%، لتصل إلى 26.57 ألف دينار، مقابل خسائر بقيمة 33.71 ألف دينار بالفترة نفسها من عام 2018.