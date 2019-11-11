شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مشاريع الكويت" ترتفع 10% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، المعلنة يوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 10.4% خلال الربع الثالث المنتهي في30/09/2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 9.18 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 8.32 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 22.76 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 20.37 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.7%.

وعزت الشركة في البيان الرسمي زيادة الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 13.58 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 12.06 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018.