شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مشاريع الكويت" ترتفع 10% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، المعلنة يوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 10.4% خلال الربع الثالث المنتهي في30/09/2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 9.18 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 8.32 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 22.76 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 20.37 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.7%.
وعزت الشركة في البيان الرسمي زيادة الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 13.58 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 12.06 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018.
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