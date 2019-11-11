شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي" تناقش البيانات المالية للربع الثالث.. الأربعاء المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي الكويت ودبي الماليتين يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيان للبورصة.
وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت 8.1% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 21.61 مليون دينار كويتي؛ مقابل أرباح بقيمة 19.99 مليون دينار كويتي بالفترة المناظرة من عام 2018.
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.7% بالغة 41.89 مليون دينار كويتي عن مستواها في الفترة نفسها من 2018 عند 38.89 مليون دينار.
وعزت الشركة في بيان سابق للبورصة ارتفاع الأرباح إلى وجود زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 12.8% لتصل في الستة الأشهر الأولى من 2019 إلى 64.36 مليون دينار، مقارنة بـ57.03 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2018.
وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت 7.3% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 20.28 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 18.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
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