شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار لأول مرة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب الاضطرابات الجيوسياسية والتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 1.13% لتتداول عند 56.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.40$ للبرميل، كما انخفضت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 1.05% لتتداول عند 61.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.60$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.37 مقارنة بالافتتاحية عند 98.37.

هذا وقد تابعنا السبت الماضي عن الاقتصاد الصيني صدور بيانات التضخم والتي أوضحت تباين الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 3.0% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 3.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، اتساع الانكماش إلى 1.6% مقابل 1.2%، أسوء من التوقعات عند 1.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا السبت أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" وأن بكين تريد إبرام صفقة تجارية "أكثر بكثير مني"، وجاءت تلك التصريحات لتعد أكثر تفاؤلاً عن تصريحاته الأخيرة، حينما نفى من البيت الأبيض الجمعة الماضي الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية القائمة، موضحاً أن واشنطون لن توافق على التراجع الكامل عن فرض تعريفات على البضائع الصينية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ووزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي أنه لا يزال من المبكر الحديث عن توسع أوبك في خفض الإنتاج مع تأكيده على ارتفاع امتثال الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، بينما نوه آنذاك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لكون ارتفاع أسعار النفط أعلى 60$ للبرميل يشير لاستقرار أسواق النفط.

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وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الثلاثاء الماضي عن كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة يعملون على تعزيز الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج، مضيفاً أن هناك حالة من التفاؤل حيال كون أسواق النفط على المسار الصحيح للاقتراب من الاستقرار، مضيفاً أن أرقام التي نراها تشير لكون عام 2020 قد يشهد تصاعد في أسعار النفط.

وفي نفس السياق، نوه الأمين العام لأوبك باركيندو آنذاك لكون التوسع في خفض الإنتاج النفطي من قبل أوبك وحلفائها لا يزال قيد المناقشة، وجاء ذلك في أعقاب أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه الاثنين الماضي عن توقعاته بأن يتم الاتفاق على التوسع في خفض المعروض النفطي خلال اجتماع أوبك وحلفائها في كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بهدف توازن الأسواق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أفاد برفع المنظمة لتوقعاتها حيال نمو المعروض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك، موضحة وأنها ترى تراجع الإنتاج بحلول عام 2024 إلى 32.9 مليون برميل يومياً من مستويات العام الجاري 2019 عند 35 مليون برميل يومياً، وذلك من جراء نمو العرض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة.

كما أفادت المنظمة من خلال تقريرها آنذاك بأنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بعد عام 2020 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، بينما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2023 إلى 103.9 مليون برميل يومياً وترى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب بواقع 12 مليون برميل يومياً إلى 110.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ويعد ذلك أقل من التوقعات السابقة عند 111.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصة إلى إجمالي 684 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.