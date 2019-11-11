شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفاض المؤشر خلال تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 10266 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي والقوي عند 10200 نقطة، وفي ظل ظهور انحراف ايجابي على مؤشر استوكاستيك وهو ما نتوقع معه ان يرتد المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 10450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,232 بينما مستوى المقاومة هو 10,293 نقطة