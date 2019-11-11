شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الاثنين وسط تسعير الأسواق لتفاقم الاضطرابات السياسية في مدينة هونج كونج ومع التطلع لتطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت مؤخراً عامها الأول.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تفاقم الاضطرابات السياسية في هونج كونج والتي أسفرت وفقاً للتقرير الإخبارية الأخيرة عن إصابة على الأقل اثنين من المحتجين في المدية من جراء قيام الشرطة المحلية بفتح النار على مظاهرات حاشدة هناك، وذلك بالإضافة اعتقال السلطات عقب ذلك لثلاثة من المشرعين المؤيدين للديمقراطية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" وأن بكين تريد إبرام صفقة تجارية "أكثر بكثير مني"، وتعد تلك التصريحات أكثر تفاؤلاً عن الأيام القليلة الماضية حينما أكد البيت الأبيض عن كون واشنطون لن توافق على التراجع الكامل عن التعريفات الجمركية القائمة عن السلع والبضائع الصينية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليربح 0.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,703.32، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.19% ليخسر 44.59 نقطة ويصل إلى المستوى 23,347.28.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.28% ليخسر 50.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,922.20، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.22% ليخسر هو الأخر 36.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,928.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.11% ليخسر 584.07 نقطة ويصل إلى المستوى 27,067.07، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 15.15 نقطة ويصل إلى المستوى 2,122.08.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.30% ليربح 32.17 نقطة ويصل إلى المستوى 10,909.15، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 36.30 نقطة ويصل إلى المستوى 6,760.40.