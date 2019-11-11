شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في طريقه نحو التخلص من آخر ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح المؤشر باختراق عنق تركيبة إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق المؤشر أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 76.33 نقطة ، ليحاول بذلك التخلص من آخر ضغوطه السلبية وهو المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7800.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 . Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7740.00 ومستوى المقاومة 8050.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 122 عدد أسهم الشركات الخاسرة 58 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 192

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