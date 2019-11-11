شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية ف مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ومع تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 0.6852، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6867، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6848، بينما حقق الأعلى له عند 0.6870، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6863.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لاستراليا الكشف عن بيانات التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تسارع نمو مؤشر أسعار المستهلكين بصورة فاقت التوقعات بالتزامن مع اتساع انكماش مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني).

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غداً الأربعاء للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الخميس المقبل الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتغير في التوظيف للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن في البنك المركزي النرويجي في أوسلو، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

هذا وتتطلع الأسواق بعد غداً الأربعاء إلى النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول الخميس القادم بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، ويأتي ذلك عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه الأخير.

ونود الإشارة، لكون باول نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أواخر الشهر الماضي عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة.