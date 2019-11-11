شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري الياباني بصورة فاقت التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1,613 مليار ين مقابل 2,158 مليار ين في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,710 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,485 مليار ين مقابل 1,720 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من التوقعات عند 1,664 مليار ين.

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