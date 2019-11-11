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شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت تباين الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 3.8% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 3.2%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية قد أوضحت اتساع الانكماش إلى 1.6% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع وتيرة الانكماش إلى 1.5%.
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