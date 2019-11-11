شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية خلال جلسة امس الاحد عند مستوى 75٫50 فلس، حيث دفع المستوى المذكور السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 74 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 71٫50 فلس كمستوى اول ثم 66 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 76 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 71.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 75.6 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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