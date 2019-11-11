شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يختبر الدعم الحالي -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث انهى الجلسة عند مستوى 14٫60 فلس، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة عند 13٫60 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم 14 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيعد ذلك اشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 12 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 14٫9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط