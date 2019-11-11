شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاحد عند مستوى 17٫90 فلس، وهو سعر الفتح ايضا ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطه الاجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 17٫20 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، لذلك نتوقع انخفاض لمستوى 15٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط