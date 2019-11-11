شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 26 فلس، مستقرا بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 26٫50 فلس، ومازال السهم يلامس خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 23 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 27 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط