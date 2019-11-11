شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية للمدن العقارية (ALMUDON) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 25٫70 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى 23 فلس كمستوى اول ثم 19٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 23.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط