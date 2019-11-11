شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 8٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 8 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاعا وشيكا لمستوى المقاومة 10 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 8 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.3 وبين مستوى المقاومة هو 9.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد