شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 8٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 8 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاعا وشيكا لمستوى المقاومة 10 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 8 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.3 وبين مستوى المقاومة هو 9.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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