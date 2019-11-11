شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 72٫80 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 70٫80 فلس، وفي ظل ظهور اداء سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انخفاضات خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى 69 ثم 66 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70 فلس وبين مستوى المقاومة هو 71.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط