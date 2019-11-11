شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 131 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 113 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 140 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 126 فلس وبين مستوى المقاومة هو 134 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 11-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.