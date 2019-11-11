شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 131 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 113 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 140 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 126 فلس وبين مستوى المقاومة هو 134 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط