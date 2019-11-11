شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI)يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 3٫08 ريال، وذلك على خلفية استمرار ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الاجل، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 2٫95 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫15 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط