شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 19٫36 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى مقاومته الحالي عند 19٫80 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 18٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫80 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط