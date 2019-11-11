تعرف على أصناف وأسعار الموز داخل سوق العبور الكيلو يبدأ من 5 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الموز فى سوق العبور استقرارا فى الاسعار مع تزايد الكميات المعروضة ، حيث يبدأ سعر الكيلو من 5 جنيهات بانخفاض جنيهان عن بداية الشهر الماضى.
وتتختلف أصناف الموز داخل الأسواق حيث يتواجد فى السوق 5 أصناف حاليا تبدأ بالموز البلدى والذى يتراوح سعره من 5 – 7 جنيهات للكيلو، ثم الموز البيكو 7 – 11 جنيها للكيلو، والموز المغربى 7 -10 جنيهات للكيلو ، موزوليم 7 – 10 جنيهات للكيلو.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
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