شكرا لقرائتكم خبر عن «نتورك» تسجل 6 ملايين عملية دفع خلال «التخفيضات الكبرى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- عبير أبو شماله: كشف سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال» أن الشركة أجرت حوالي 6 ملايين معاملة دفع إلكتروني خلال حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي في الشهر الماضي.

وقال ل ”الخليج 365” إن الشركة تجري نحو 700 معاملة في الثانية الواحدة، أو حوالي مليوني معاملة دفع إلكتروني في اليوم. وكانت الشركة أبرمت في العام الماضي معاملات دفع إلكتروني بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 36 مليار دولار.

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