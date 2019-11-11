انخفاض إنتاج السيارات الكورية للعام التاسع على التوالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات يوم الأحد أنه من المتوقع أن يواصل إنتاج كوريا الجنوبية للسيارات الانخفاض للعام التاسع على التوالي، في عام 2019 مع استمرار تراجع المبيعات المحلية والعالمية والتي هبطت إلى أقل من 4 ملايين وحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المبيعات المجمعة لمصنعي السيارات في كوريا الجنوبية في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 3.24 مليون وحدة بتراجع بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لبيانات الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات.

ويعد الرقم الأدنى منذ عام 2009 حينما بلغت المبيعات مستوى 2.79 مليون وحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت صادرات القطاع بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.99 مليون سيارة خلال الفترة المذكورة، في حين هبطت المبيعات المحلية بنسبة 1.2% لتحقق 1.25 مليون وحدة.

وانخفض الإنتاج الإجمالي للسيارات بالبلاد وسط تباطؤ المبيعات بنسبة 0.4% عن العام الماضي بحصيلة تتخطى ال 3.26 مليون وحدة بقليل في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر، وهي الأدني منذ عام 2009. الجدير بالذكر أن إنتاج البلاد من السيارات في انخفاض متواصل وبشكل ثابت منذ عام 2015، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة الإنتاج الخارجي لمصنعي السيارات الكوريين، وفقاً للاتحاد. (د ب أ)