«العربية»: أرباح فصلية قياسية تقفز بنتائج 9 أشهر 53%

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سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية بلغت 471 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بزيادة 57% مقارنة ب 300 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 12% لتبلغ 1.438 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.282 مليار درهم.

جاءت النتائج المالية القوية للربع الثالث مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثالث، حيث قدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 3.4 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة 10% في عدد المسافرين مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - والذي بلغ 82% خلال هذه الفترة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: تعكس النتائج القوية التي سجلتها «العربية للطيران» خلال الربع الثالث من العام الجاري قوة وفاعلية نموذج الأعمال الذي نتبعه، وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا يومياً.

وأضاف آل ثاني: يأتي الأداء القوي الذي سجلته «العربية للطيران» خلال الربع الثالث امتداداً للنتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من العام، وهي جاءت مدفوعة بزيادة الطلب على رحلات الشركة، واستراتيجية النمو الفعَّالة التي ننتهجها، وإجراءات ضبط التكاليف التي تبناها فريق الإدارة.

وبالتوازي مع نتائج الربع الثالث، سجلت «العربية للطيران» نتائج قوية وقياسية خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019، محققة صافي أرباح قدره 809 ملايين درهم؛ بزيادة 53% مقارنة مع 530 مليون درهم سجلتها الشركة للفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 أكثر من 3.611 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 3 مليارات درهم. ونقلت الشركة أكثر من 9.2 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم خلال الفترة نفسها من عام 2018. وحافظ معدل إشغال المقاعد على نسبته المرتفعة والتي بلغت 83% خلال هذه الفترة.

وأضاف آل ثاني: مع نجاح العربية للطيران بتسجيل أداء قياسي منذ بداية العام حتى تاريخه، سنواصل بدورنا التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير أفضل خيارات القيمة مقابل المال لعملائنا.

وواصل قائلاً: تؤثر الظروف الاقتصادية والتجارية الحالية في صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث لا نزال نشهد استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وبالرغم من ذلك، تواصل العربية للطيران بحذر، خططها للنمو وتوسعة الامتداد الجغرافي لشبكة رحلاتها، بينما نجدد التزامنا بتوفير أفضل خيارات السفر الجوي لعملائنا.

وتسلمت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 طائرتين جديدتين من طراز إيرباص إيه 321 نيو طويلة المدى (A321 neo LR)، لتزيد عدد الطائرات في أسطولها إلى 55 طائرة. وتستوعب مقصورة الطائرة الجديدة 215 مسافر.وأضافت «العربية للطيران» 12 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وحلقت طائراتها من مركز عمليات الشركة الرئيسي في الإمارات انطلاقاً من الشارقة إلى فيينا في النمسا، وكوالالمبور في ماليزيا، وبيشكك في قرغيزستان، ومدينة تونس في تونس. كما وسعت شبكة رحلاتها من مركز عمليات الشركة في المغرب عبر إضافة رحلات جديدة من الدار البيضاء إلى لشبونة، وبيزا، وبراغ، ومدينة تونس، في حين انطلقت رحلات جديدة بين طنجة وليون. وأطلقت الناقلة أيضاً رحلات جديدة من مركز عملياتها في مصر انطلاقاً من شرم الشيخ إلى ميلان بيرجامو، وعمان، ونابولي؛ بالإضافة إلى رحلات جديدة بين سوهاج والرياض.