1.8 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 5.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 5.2%، لتصل إلى 620 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة 5.6% إلى 1,85 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8.7% إلى 828.9 مليون درهم، مقارنةً مع 762.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة إلى زيادة صافي أصول تمويل العملاء إلى 79.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2019. كما ارتفع الدخل من غير التمويل بفضل زيادة الدخل من الاستثمارات والذي ارتفع بدوره بنسبة 58.9% إلى 195 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2019، في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.1% إلى 280.0 مليون درهم.

وارتفع صافي الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 5.5% إلى 1,50 مليار درهم مقارنةً مع 1,42 مليار درهم في الربع الثالث من 2018، وحقق نمواً في الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 8.7% إلى 828.9 مليون درهم مقارنةً مع 762.7 مليون درهم، وارتفعت الأرباح الصافية 5.2% إلى 620 مليون درهم بالمقارنة مع 589.5 مليون درهم، وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار 20.8% إلى 207.5 مليون درهم، مقارنة مع 171.7 مليون درهم في الربع الثالث من 2018.

وخلال الشهور التسعة الأولى من 2019 ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 5.7% إلى 4,39 مليار درهم مقارنةً مع 4,15 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من 2018، وحقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية (الهامش) بنسبة 7.2% إلى 2,40 مليار درهم مقارنةً مع 2,24 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من 2018، وزيادة صافي أرباح المجموعة بنسبة 5.6% إلى 1,85 مليار درهم مقارنةً مع 1,75 مليار درهم، وزيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 13.4% إلى 552.5 مليون درهم مقارنةً مع 487.0 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2018.

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يعكس أداؤنا خلال الربع الثالث من عام 2019 تركيزنا على تنفيذ استراتيجية المصرف بشكل ناجح وفعال. ونتيجة لذلك، شهدنا نمواً في الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الدخل من التمويل، وارتفاع الدخل من الرسوم، الأمر الذي عزز العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 18.0%. وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثالث من 2019 بنسبة 5.2% إلى 620.0 مليون درهم، مع ارتفاع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار في الربع الثالث من 2019 بنسبة 20.8% إلى 207.5 مليون درهم.