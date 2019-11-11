عمار بن حميد: المشاريع العقارية واجهة عجمان الاستثمارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على سير العمل وأهم إنجازات مؤسسة عقارات عجمان «عقار» وتطوير العمل والأنظمة الداخلية وتحويل الخدمات إلكترونياً واستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية وتحسين جودة الخدمة في المؤسسة للوصول إلى مزيد من التطوير والارتقاء بأداء المؤسسة من أجل إسعاد ورضا المتعاملين والمقيمين.

استمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المؤسسة الجديد بجراند مول عجمان بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس إدارة «عقار» وأعضاء مجلس الإدارة وغالب جابر المدير التنفيذي للمؤسسة - إلى شرح مفصل حول أهم الإنجازات التي تم تنفيذها حتى الآن ومنها مشروع جراند مول والمشاريع المستقبلية والتي تشمل مشروع كورنيش عجمان «ريز دانت» والذي يضم مجمعاً تجارياً و800 شقة سكنية وغيرها من المشاريع إضافة إلى الاطّلاع على ميزانية المؤسسة ونظام العمل وإدارة المجمعات وسياسة التسويق وتقديم أفضل الخدمات والتركيز والاهتمام بمشاريع واجهة عجمان البحرية «كورنيش عجمان».

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن سعادته بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.. متمنياً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة كل التوفيق والنجاح في تحقيق إنجازات جديدة والاهتمام بمشاريع عجمان العقارية والتي تعتبر واجهة عجمان الاستثمارية.

وكان ولي عهد عجمان والحضور قد تفقدوا مشروع مجمع جراند مول الذي يضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلاً ومستشفى ومجموعة مطاعم وعدداً من دور السينما وتجول في أرجاء المجمع الذي يعتبر من المشاريع المملوكة لمؤسسة «عقار».

واستمع سموه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي والقائمين على مشروع المجمع إلى شرح وافٍ حول أهداف المشروع استثمارياً والخطط التسويقية المستقبلية له، حيث يحتوي المجمع على مستشفى برايم ميد يكال سنتر ويضم مئة سرير ومركز خدمات طوارئ متطوراً ومركز بريمير التشخيصي ومجموعة صيدليات بالإضافة إلى 90 محلاً تجارياً وتسع قاعات سينما. كما يضم مشروع مجمع جراند مول، برجاً للمكاتب التجارية وبرجاً سكنياً يضم أكثر من 409 شقق وستة طوابق لمواقف سيارات ومركز ويست زون للتسوق ومجموعة مطاعم عالمية كما يتميز المشروع أيضاً بإقامته وسط مدينة عجمان على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وتفقد سموه كذلك مقر مؤسسة «عقار» الجديد واستمع إلى نبذة مختصرة حول سير العمل وتطوير الأنظمة فيها وإدارة التنظيم الإيجاري والعمليات وتسليم المشاريع وتسهيل مراجعة المتعاملين الراغبين بشراء أو تأجير الشقق أو التملك. (وام)