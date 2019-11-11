دبي تستضيف القمة العالمية لليخوت الفاخرة مارس 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنعقد الدورة الثالثة للقمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي، يومي 11 و12 مارس/ آذار 2020، وتقام تحت رعاية «مراسي بي آند أو»، التابعة لموانئ دبي العالمية، بالشراكة مع «فابيولاس» لليخوت، وتهدف إلى تشجيع وتسهيل تطوير موقع دولة الإمارات والمنطقة كوجهة مفضلة لليخوت الفاخرة.

تناقش القمة مواضيع جديدة منها المساهمة في تطوير مراسي اليخوت الفاخرة في دعم القطاع السياحي والدور الذي تقوم به في إيجاد وجهات سياحية جديدة. كما تبحث في التوجهات الناشئة في مجال ملكية اليخوت الفاخرة وكيف يمكن للمصنعين استيعاب احتياجات جيل الشباب من الملاك والمستأجرين، والتي تتمحور حول الوعي البيئي المتنامي وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.

ورسخت القمة العالمية لليخوت الفاخرة مكانتها باعتبارها الحدث الوحيد المختص بصناعة اليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة، وذلك بدعم من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من الشخصيات الرسمية في دولة الإمارات.

بالمناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «نحن سعداء بأن القمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي تسير على المسار المطلوب، لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لليخوت. ولا بد من الترحيب بتركيز القمة على الوعي البيئي، وهو جزء أساسي من تطوير قطاع اليخوت الفاخرة المستدامة».

من جانبه، قال محمد عبدالعزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي بي آند أو، والمدير التنفيذي لميناء راشد: «تقدّم القمة العالمية لليخوت الفاخرة فرصة لعرض قدرات المنطقة المعروفة باهتمامها الكبير باليخوت وجميع الشؤون البحرية. وتلتزم مراسي بي آند أو وفابيولاس لليخوت بالاستفادة من نجاح القمتين السابقتين في استكشاف أفضل طريقة للمضي قدماً في مواصلة الترويج للمنطقة باعتبارها مقصداً دولياً لليخوت والسياحة الفاخرة».

وكما في الدورات السابقة، تضم أجندة القمة جلستين يومياً، إضافة إلى ورش عمل مختصة وفرص عديدة للتواصل مع العملاء المحليين وكبار الشخصيات والمتحدثين والرعاة.