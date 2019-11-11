«نوماك» تدشن مركز الرصد والتحليلات المتقدمة بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، افتتحت «الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة» (نوماك)، وهي مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور السعودية، مركزاً مخصصاً للرصد والتحليلات المتقدمة الذي يعتمد على منصة «بريديكس» الرقمية من جنرال إلكتريك، وذلك في مقر الشركة في دبي. ويقدم هذا المركز خدمات نوعية بوقتها الفعلي لعمليات محطات الطاقة وتحلية المياه التي تديرها نوماك.

حضر حفل الافتتاح محمد عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، وبانو شيكار، الرئيس التجاري لشركة جي إي باورديجيتال، وكبار موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي وأكوا باور.

واستعرض خوليو توري غوتيريز، الرئيس التنفيذي لشركة نوماك، والدكتورة لنا الشعار، نائبة رئيس مركز التميز، رؤية ورسالة مركز الرصد والتحليلات المتقدمة. ومن ثم، سلط خبراء الشركة الضوء على حلول منصة «بريديكس» من شركة «جي إي باور ديجيتال»، وتلا ذلك عرض تجريبي مباشر.

وقد تعهدت شركة جي إي باور ديجيتال بتنفيذ الحلول الرقمية كجزء من العقد المبرم مع نوماك لاستخدام التكنولوجيا في مركزين للرصد والتحليلات المتقدمة أحدهما في دبي والآخر في مقر نوماك في جدة بالمملكة العربية السعودية، بما يعزز الشراكة القوية بين كلا الشركتين، في أعقاب اتفاقية موقعة سابقة لتنفيذ حلول إدارة أداء الأصول من جي إي في محطات توليد الطاقة، الحرارية والشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه والموجودة في 10 دول من بينها السعودية والإمارات وعمان والمغرب والأردن وتركيا وجنوب إفريقيا وبلغاريا وفيتنام.

وسيقوم المركزان بمراقبة جميع المحطات التابعة لنوماك، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، و5.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.