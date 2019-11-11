24 % نمو الأصول المدارة في «الواحة كابيتال» إلى 3.1 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الواحة كابيتال»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث واصلت وحدة إدارة الأصول تسجيل نتائج ممتازة، مدفوعةً بنجاح صناديق الأسهم والائتمان الرئيسية في الأسواق الناشئة في تحقيق عوائد قوية للشركة والمستثمرين الخارجيين، في حين سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة خسائر محتسبة لمرة واحدة. ويأتي الإعلان عن النتائج المالية بالتزامن مع اعتماد الواحة كابيتال لاستراتيجية جديدة لتحقيق النمو في مختلف وحدات أعمالها.

وشهدت وحدة إدارة الأصول هذا العام ارتفاعاً بنسبة 24% في حجم الأصول المدارة مسجلةً 3,1 مليار درهم، وستواصل جهودها لجذب المستثمرين الخارجيين إلى الاستثمار في صناديقها. وستعمل «الواحة كابيتال» على تحسين وتوسيع محفظة أصولها، التي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 10,6 مليار درهم.

واعتمدت «الواحة كابيتال» مؤخراً استراتيجية نمو جديدة تهدف إلى تعزيز متانة أعمال الشركة وتحسين أدائها المالي، وقامت بتعيين عمرو المنهالي في سبتمبر الماضي رئيساً تنفيذياً للشركة.وسجلت صناديق الاستثمار الرئيسية في «الواحة كابيتال» أداءً قوياً تفوق على أداء السوق؛ حيث حقق صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عائداً إجمالياً بنسبة 14,7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليصل إجمالي عائدها التراكمي إلى حوالي 173% منذ عام 2012. وكانت «الواحة كابيتال» قد أجرت مجموعة من التعديلات بعد إعادة تقييم بعض استثماراتها، ما نتجت عنه خسارة صافية بقيمة 205 ملايين درهم في الربع الثالث. وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «تستفيد الواحة كابيتال من قوة ميزانيتها العمومية وسيولتها».

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تبنت شركتنا استراتيجية قوية تهدف إلى تحسين وتوسيع محفظة استثماراتها ».