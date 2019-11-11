«ستراتا».. مورد رئيسي لشركات صناعة الطائرات خلال 10 سنوات

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احتفلت «ستراتا للتصنيع» بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الوقت الذي تستعد فيه لمزيد من النمو والتوسع في خطوط إنتاجها وفي شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطيران العالمية، مستندةً إلى عشرة أعوام من النجاحات المتتالية في قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات. وذلك بعد أن ساهمت الشركة خلال مسيرتها على مدى العقد الماضي في تطبيق خطة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وباتت اليوم أحد أهم المشاريع غير النفطية في دولة الإمارات.

على مدار الأعوام العشرة الماضية، استطاعت «ستراتا» تكريس موقعها في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسيين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. كما نجحت الشركة في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي من خلال مبادرة «صنع بفخر في دولة الإمارات»؛ إذ سلّمت «ستراتا» منذ العام 2009 أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة: شهد مجمع العين للطيران (نبراس) قبل عشرة أعوام انطلاق مسيرة «ستراتا للتصنيع» التي استطاعت وضع بصمتها على خريطة الصناعة المحلية والعالمية مدعومةً بشراكات رائدة مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. وحرصنا منذ بدء عملياتنا على تسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق أرقى معايير التصنيع العالمية، بما يعكس تنافسية القطاع الصناعي في الدولة على المستوى العالمي.

وانسجامًا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071، لعبت «ستراتا» دورًا محوريًا في تطوير قطاع صناعة الطيران الوطني، وذلك بالتزامن مع عملها على تطوير الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية في قطاع الطيران. وتوظف «ستراتا»، التي تشغل حالياً 13 خطاً للإنتاج، ما يقارب 700 موظف من 30 دولة، مع العلم أن الكوادر الإماراتية تمثل 58% من القوى العاملة، بينما تُشكل المواطنات 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة.

يتمّ استخدام أجزاء الأجنحة ومثبتات ذيل الطائرة التي تحمل شعار «صنع بفخر في دولة الإمارات» في الوقت الراهن ضمن أكثر من 8% من أساطيل الطائرات التجارية حول العالم. وتواصل الشركة إبرام الشراكات مع نخبة من أبرز الأسماء في القطاع، بما فيها: «إيرباص» و«بوينج» ووحدة تصنيع أجزاء الطائرات التابعة لشركة «ليوناردو-فينميكانيكا»، فضلاً عن قاعدة عملائها التي تضم سبعة من أبرز الأسماء في القطاع مثل «بيلاتوس» و«إف إيه سي سي»، و«ساب» لصناعة الطائرات، و«سابكا» لصناعة الطيران.

وإلى جانب هذه الشراكات المميزة، تواصل «ستراتا» العمل على تعزيز خدماتها مع أعمال التوسعة الحالية لمنشآتها التصنيعية، الأمر الذي سيسهم من تلبية متطلبات خط تجميع المثبتات العمودية لطائرة «بوينج 787 دريملاينر». ستقوم ستراتا ببناء خط التجميع باستخدام ذات المعدات والأدوات المستخدمة في مصنع بوينج لطائرات 787 دريملاينر في مدينة سولت ليك. حيث ستعمل ستراتا على تجميع القطع الرئيسية للمثبت العمودي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر» في مصنعها في مدينة العين. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التجميع في منشأة ستراتا في العام 2020، حيث سيتم شحن الأجزاء إلى نورث تشارلستون، في كارولينا الجنوبية ليتم تجميعها على هياكل طائرات بوينج 787.