كفاءة «حديد الإمارات» تلبي الطلب العالمي.. وحصتها السوقية 60% محلياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» أهمية المشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» لبحث كيفية تطوير المنتجات والخدمات لتلبية تطلعات العملاء رغم التحديات التي يشهدها قطاع النفط والغاز عالمياً، وأوضح الرميثي في حديث ل«الخليج» أن الشركة حققت إنجازاً في مختلف القطاعات بينها قطاع النفط والغاز، حيث بلغت نسبة المقاطع الإنشائية التي تقوم بتصنيعها وتستهدف من خلالها قطاع النفط والغاز نحو 10% من إجمالي منتجاتها التي تصدر إلى مختلف دول العالم، وقال الرميثي: «ما زالت حديد الإمارات تحافظ على حصتها السوقية المحلية البالغة نسبتها 60% من إجمالي السوق، فيما تشكل المبيعات المحلية ما نسبته 80% من إجمالي مبيعات الشركة رغم توقعات تراجع نشاط البناء والطلب على المشاريع العقارية مقارنة بالعامين الماضيين». وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كيف تقيمون مشاركاتكم في معرض «أديبك»2019، الذي تزداد أهميته كل عام؟

- يسرنا المشاركة للمرة الخامسة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، حيث نجتمع مع نخبة القادة والمسؤولين على مختلف المستويات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، ونتواصل مع المتخصصين في قطاع النفط والغاز، للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بتطوير التطبيقات واستخدامات الحديد، وذلك نظراً للأهمية التي باتت تمثلها التكنولوجيا والعمليات الرقمية وأتمتة البيانات الكبيرة بالنسبة للشركات المنتجة للنفط والغاز، بما ينسجم مع مفهوم «النفط والغاز».

ونسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى مناقشة كيفية تطوير وتخصيص المنتجات والخدمات والعروض لتلبي تطلعات العملاء رغم التحديات التي يشهدها قطاع النفط والغاز إقليمياً، حيث نتطلع إلى تطوير علاقات جديدة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على شركات الطاقة المتجددة واللاعبين المبتكرين الجدد في القطاع، ونرجو أن تسهم مشاركتنا في تحسين سبل التعاون مع الشركاء في قطاع النفط والغاز، عبر مواصلة تزويدهم بالمواد اللازمة لعمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل.

علاقة تكافلية

ما أهم الصناعات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في أعمالكم ؟

- حققت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات والتابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» إنجازاً لافتاً بمختلف القطاعات بينها قطاع النفط والغاز، حيث بلغت نسبة المقاطع الإنشائية التي تقوم بتصنيعها وتستهدف من خلالها قطاع النفط والغاز نحو 10% من إجمالي منتجاتها التي تصدر إلى مختلف دول العالم، وعلى صعيد الطاقة المتجددة نسعى حالياً إلى تزويد القطاع بمنتجات الحديد، حيث نتوقع ارتفاع الطلب محلياً على مشاريع الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تسعى لاستخدام 50% من الطاقة النظيفة في المستقبل على المدى الطويل، وتربط قطاع الحديد والطاقة علاقة تكافلية حيث يتطلب إنتاج الحديد استخداماً مكثفاً للطاقة التي يجري تأمينها من مصادر تقليدية كالنفط والغاز؛ ويعتبر الحديد أساسياً في استخراج ونقل المنتجات النفطية، حيث يستخدم في بناء منصات النفط وأنابيب الغاز، وغيرها، وبهذا الإطار نركز في الشركة على تعزيز فرص التعاون القائمة مع شركائنا في قطاع الطاقة.

تحقيق الكفاءة

ما توقعاتكم لأداء شركة حديد الإمارات خلال العام الجاري؟

- ما زالت «حديد الإمارات» تحافظ على حصتها السوقية المحلية البالغة نسبتها 60% من إجمالي السوق، فيما تشكل المبيعات المحلية ما نسبته 80% من إجمالي مبيعات الشركة رغم توقعات تراجع نشاط البناء والطلب على المشاريع العقارية مقارنة بالعامين الماضيين، ونحرص في «حديد الإمارات» على تعزيز وترسيخ مكانتنا كشركة عالمية في مجال تصنيع الحديد والصلب وتوفير الحلول والخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال تطوير مجموعة منتجاتنا وتحقيق الكفاءة عبر جميع أقسام الشركة، والمحافظة على علاقاتنا بالعملاء وتعزيز رضاهم عن خدماتنا.

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مواجهة التحديات

كيف تواكبون التطور والطلب على منتجات الحديد في الأسواق في ظل المنافسة والتأثيرات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟

- نتمتع بالكفاءة التشغيلية العالية، والخبرة الواسعة لتلبية الطلب العالمي على منتجات الحديد والصلب ومواجهة جميع التحديات التي يشهدها القطاع والحد من تأثيرها في معدلات نمو إيراداتنا خلال العام الجاري، ونحن قادرون على ترسيخ مكانتنا في القطاع، الأمر الذي انعكس من خلال مستويات الطلب المتنامية على منتجات «حديد الإمارات» في الأسواق العالمية، وبالرغم من حالة عدم اليقين في السوق التي كان لها تأثير متباين في المناطق المختلفة، والتي عانى بعضها تراجعاً في الطلب، فإننا نواصل جهودنا ونحرص على تعزيز التعاون مع عملائنا في أسواق التصدير حتى نتمكن من مواصلة تلبية معدلات الطلب.

40 دولة

ما أهم منتجات الشركة، وهل هناك ما تخططون لزيادة تصنيعه مع ارتفاع الطلب ؟

- نجحنا في الحفاظ على نمو مبيعات وإنتاج الشركة، حيث بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية خلال عام 2018 نحو 3.1 مليون طن، منها 631 ألف طن في الأسواق خارج الدولة، وتوزع إجمالي مبيعات الشركة خلال العام الماضي بواقع 80 % داخل الدولة، و20% خارجها، ونحرص دائماً على زيادة حجم إنتاجنا بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والدولية، وعلى صعيد المبيعات تتوفر منتجات «حديد الإمارات» في 40 دولة في العالم، ونحن قادرون من خلال منتجاتنا عالية الجودة على الوصول إلى مختلف دول العالم.

تنويع مصادر الدخل

كيف تنظرون إلى المطالبات بمنح الشركات الوطنية الصناعية الأولوية من حيث الاستعانة بمنتجاتها ودعم تطورها ؟

- القطاع الصناعي المحلي أصبح من اللاعبين الرئيسيين في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة تدعم سياسة تنويع مصادر الدخل، خصوصاً بعدما قامت الدولة بدعم القطاع الصناعي من خلال تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة ومناخ يشجع الاستثمارات، والتوسع الملحوظ في المناطق الصناعية وجذب رؤوس الأموال.

وتلعب الشركات الوطنية الصناعية دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، لذا من المهم دعمها وإعطائها الأولوية للفوز في مناقصات المشاريع الكبيرة عوضاً عن التركيز على الشركات الأجنبية، خاصة وأن الشركات الوطنية تميزت باعتمادها أعلى معايير الكفاءة والجودة في التصنيع، إلى جانب إمكانياتها الكبيرة الكافية لتغطية احتياجات القطاع الصناعي المحلي من خلال توفير منتجات وفق أعلى المستويات.