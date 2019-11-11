شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة خليفة تستعرض بحوثها الابتكارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس عزمها استعراض عدد من بحوثها الابتكارية في البترول والغاز الاستراتيجي، ونيتها لتبادل المعارف والخبرات خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2019.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، يعتبر قطاع البترول والغاز في دولة الإمارات قطاعاً حيوياً واستراتيجياً هاماً، لذا فهو يتطلب الرقابة المستمرة لضمان تحقيق الاستفادة والمحافظة على رؤوس الأموال في قطاع البترول لأطول فترة ممكنة.

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