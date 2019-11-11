«مجموعة صديقي» تعلن عن افتتاح أول متاجر «واتش بوكس» بدبي

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أعلنت شركة «واتش بوكس»، ومجموعة «أحمد صديقي وأولاده» رسمياً عن مشروع إطلاق «واتش بوكس» في الشرق الأوسط. تجلب هذه الشراكة خبرة سوق الساعات المستعملة إلى المنطقة من خلال منصة «التداول الإلكتروني» الخاصة بواتش بوكس، كما إنها تمثل أول بصمة تتركها الشركة في قطاع البيع بالتجزئة. وسيتم الكشف عن متجر واتش بوكس الرئيسي والأول المخصص لتوفير خدمات الساعات الفاخرة المستعملة - بما في ذلك البيع والشراء والتداول - في مركز دبي المالي العالمي، هذا الشهر.

وقال محمد عبدالمجيد صديقي، رئيس إدارة العمليات المالية لدى مجموعة صديقي القابضة: «تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في سوق الساعات الفاخرة في المنطقة. نحن نريد إنشاء مساحة آمنة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الساعات الفاخرة المستعملة، ونعتقد أن من واجبنا أن نرشدهم نحو ذلك. تعد شركة واتش بوكس اسماً رائداً في هذا المجال وسيكون من دواعي سرورنا توحيد الجهود، ليس فقط لتقديم هذا المفهوم لعملاء أحمد صديقي وأولاده، بل أيضاً لإحداث ثورة في هذا القطاع في الشرق الأوسط.

ومن جانبها صرحت أماندا إليسون، الرئيس العالمي ومدير العمليات لدى واتش بوكس «تعتمد استراتيجية توسع واتش بوكس على تطوير سوق عالمي متصل وتستهدف المناطق الجغرافية التي تشهد تنمية مستمرة في قطاع الساعات الفاخرة»، وتابعت القول «يجسد الشرق الأوسط فرصة هائلة لسوق الساعات المستعملة، وليس هناك شريك أفضل لمساعدتنا في تقديم مستوى رفيع من التميز من أحمد صديقي وأولاده».

وسيتم افتتاح بوتيك واتش بوكس الأول بالتعاون مع أحمد صديقي وأولاده، بإتاحة تجارب وخدمات جديدة للعملاء، للمساهمة في بناء علاقة مقربة بينهم وبين عالم الساعات المستعملة.

فيما كشفت اللجنة القائمة على تنظيم معرض دبي الدولي للمجوهرات عن الزخم الكبير الذي ستحمله دورة عام 2019 ؛ حيث ستعرض الفعالية العالمية الوحيدة قطعاً مذهلة من المجوهرات من توقيع ما يزيد على 500 علامة محلية وإقليمية وعالمية من 21 دولة مختلفة، مع مجموعة كبيرة من العروض المميزة للغاية. يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 2 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً أيام 13 و14 و16 نوفمبر، ومن الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 10 مساءً يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019.