عمليات التسييل تضغط على الأسهم وسط تراجع «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تأثرت الأسهم المحلية في عمليات بيعية للأجانب والمحافظ الاستثمارية، في مستهل جلسات الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى تراجع سوق دبي 1.43%، و«أبوظبي» 0.74%، في ظل تراجعات العقار والبنوك بشكل رئيسي، بينما ارتفعت أسهم 10 شركات فقط تقاسمها السوقان بالتساوي.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 440.7 مليون درهم، منها 156.5 مليون درهم في دبي، و284.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 237.7 مليون سهم، توزعت بواقع 145.5 مليون سهم في دبي، و92.2 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وجاء ذلك من خلال 3322 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.43% عند مستوى 2660.16 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والخدمات والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار 1.64% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.2%، و«إعمار للتطوير» 7.22%، و«إعمار مولز» 0.52%، و«أرابتك» 2.23%، و«داماك» 0.36%، و«ديار» 2.24%، وذلك في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.32%.

ونزل قطاع البنوك 1.33% بفعل نزول «دبي الإسلامي» 0.57%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.18%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.35% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 1.38%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.1%.

وانخفض قطاع النقل 2.23% إثر انخفاض «العربية للطيران» 3.4%، و«أرامكس» 1.34%.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع 0.74% إلى مستوى 5093.56 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

وهبط قطاع البنوك 0.97% مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» 0.78%، و«أبوظبي التجاري» 0.76%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.69%.

وتراجع قطاع العقار 0.44% نتيجة تراجع «الدار» 0.43%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%. كما تراجع قطاع الاستثمار 0.64% مع تراجع «إشراق» 2.24%.

وهبط قطاع الطاقة 2.5% بسبب هبوط «دانة غاز» 4.46%، و«طاقة» 3.74%، في ظل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.15%. واستقر بدوه قطاع الاتصالات مع استقرار «اتصالات» دون تغيير.

وتصدر سهم «أمانات» التداولات في سوق دبي، بقيمة 48.5 مليون درهم، وأغلق عند 0.89 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة بقيمة 14.8 مليون درهم، مغلقاً عند 3.6 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات قيمتها 13.8 مليون درهم، وأغلق عند 4.13 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «بنك الاستثمار» بقيمة 90.7 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 2.03 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 83.5 مليون درهم، وأغلق عند 7.79 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 36.6 مليون درهم، وأقفل عند 15.3 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، «تكافل الإمارات»، وارتفع بنسبة 11.76% مغلقاً عند 1.33 درهم، وفي المقابل، سجل «الإثمار»، التراجع الأكثر بنسبة 9.75% مغلقاً عند 0.213 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، «بلدكو» بارتفاعه 5.03% مغلقاً عند 0.4 درهم، وفي المقابل، سجل «أبوظبي لبناء السفن» الانخفاض الأكثر بنسبة 5.56% إلى 1.7 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.95 مليون درهم محصلة شراء العرب، و53.16 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.34 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و53.76 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع مليوني درهم محصلة شراء العرب، و3 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و13 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي»، و«الدار»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«العربية للطيران».

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 239.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 50.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و188.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 239.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 50.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و188.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.