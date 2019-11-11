جامعة أبوظبي في «شباب أديبك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جامعة أبوظبي في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، بصفتها الشريك الأكاديمي الحصري للمعرض، وتشمل مشاركة جامعة أبوظبي الإسهام في تعزيز وتنظيم فعاليات برنامج «شباب أديبك»، المبادرة التوعوية الشبابية السنوية التي أطلقها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) منذ عام 2013، وتهدف إلى التواصل مع الشباب وتشجيعهم على دراسة التخصصات الهندسية والعلمية وتعزيز صورة قطاع الطاقة كمصدر للوظائف الواعدة للشباب الإماراتي.

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