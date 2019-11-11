شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 228 ألف طن خضر وفاكهة للأردن ولبنان بـ 96 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن صادرات الخضر والفاكهة، لكل من دولتى الأردن ولبنان بلغت نحو 228ألف طن بقيمة بلغت نحو 96 مليون دولار.

وبحسب البيان ، فإن كمية الصادرات للمملكة الأردنية الهاشمية بلغت 106.6 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، كما بلغت كمية الصادرات إلى لبنان 121.1 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، وتمثل واردات الأردن ولبنان، نحو 5% من صادرات مصر من حيث الكميات، وتمثل 4% من حيث قيمة الصادرات.

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جدير بالذكر، أن صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت خلال الموسم التصديرى، نحو 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.