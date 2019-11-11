شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 228 ألف طن خضر وفاكهة للأردن ولبنان بـ 96 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن صادرات الخضر والفاكهة، لكل من دولتى الأردن ولبنان بلغت نحو 228ألف طن بقيمة بلغت نحو 96 مليون دولار.
وبحسب البيان ، فإن كمية الصادرات للمملكة الأردنية الهاشمية بلغت 106.6 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، كما بلغت كمية الصادرات إلى لبنان 121.1 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 48 مليون دولار ، وتمثل واردات الأردن ولبنان، نحو 5% من صادرات مصر من حيث الكميات، وتمثل 4% من حيث قيمة الصادرات.
جدير بالذكر، أن صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت خلال الموسم التصديرى، نحو 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تصدر 228 ألف طن خضر وفاكهة للأردن ولبنان بـ 96 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.