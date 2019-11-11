شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تصديرى الغزل والنسيج" يوضح إمكانية ريادة مصر بصناعات القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أنه يجب زيادة المساحات المزروعة من القطن المصرى، مشيرا إلى أن زراعة القطن وما يتبعها من غزل ونسيج وتصنيع ملابس كانوا يعانون من أزمات متعددة على مدار 70 عاما مضت تم إهمال هذا القطاع .

وأوضح طلبة، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أن هناك تنسيقا بين مختلف القطاعات سواء زراعة أو صناعة من أجل النهوض بتلك الصناعة مرة اخرى، وخاصة "القطن طويل التيلة" على الرغم من أنه لا يدخل فى صناعة الأقطان سوى فى 3% فقط من المصنوعات، مؤكدا أن هذه النسبة يمكن أن تجعل مصر تقود العالم فيها وهو ما كان عليه الوضع قبل عام 52، حيث كانت مصر تزرع مساخة 2 مليون فدان طويل التيلة بينما حاليا المساحة لا تتعدى الـ200 ألف فدان وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف طلبة ، أن مصر تحتاج تطوير التقنيات الملازمة لصناعات القطن طويل التيلة، حيث أن أغلب القطن طويل التيلة يتم تصديره خام وهذا غير مناسب وأمر خاطئ، وموضحا أن تصدير القطن الخام مقابل تصديره كمنتج قطنى نسبة الربح فيها تقريبا تتراوح بين 1- 10 بين الخام والمصنع.