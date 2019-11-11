شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير المباحثات التجارية بين أمريكا والصين على سوق الذهب عالميًا ومحليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب التقدم في المباحثات التي تجريها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فى هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا لتتراجع أكثر من 3 %، مسجلة أدن مستوياتها فى أكثر من شهر، واسوأ أداء أسبوعى لها في 3 سنوات تقريبا.

البداية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.

وأضاف ترامب، في تصريحاته التي نقلتها وكالات الأنباء، أن التقدم الذي جرى إحرازه كان أبطأ مما كان يحبذ، لكنه أضاف أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة، موضحا "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه، وتريد الصين بشدة إبرام هذا الاتفاق...لكن ينبغي أن يكون بأفضل ما يكون".

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عقب تصريحات ترامب، والتفاؤل الكبير في الأسواق، بشأن اتفاق تسوية مرتقب بين أكبر اقتصادين في العالم، للحد من التصعيد التجارى، شهد الذهب اسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، ليهبط الذهب حوالى 40 دولارا فى أسبوع واحد، عقب توقف الصين عن شراء المعدن النفيس لأول مرة منذ 10 أشهر، الأمر الذى دفع الأسعار فى مصر للهبوط 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر، تأثرت بصورة كبيرة بالأحداث العالمية التى طالت الذهب، إذ هبط سعر الذهب فى مصر قرابة 20 جنيها للجرام، خلال الأسبوع الماضى، ليهبط الذهب من 681 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 661 جنيها للجرام.