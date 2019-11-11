الاقتصاد

"القابضة الكيماوية ": 216 مليون جنيه صادرات منجنيز ومنتجات تبغ خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن ارتفاع صادرات منتجات التبغ والمنجنيز ومنتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات، لنحو 216 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019.

 

وأضاف الرشيد لـ" الخليج 365"،أن صادرات شركة سيناء للمنجنيز بلغت 72.4 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 49.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

 

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كما بلغت صادرات الشركة الشرقية 108.1 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 75 مليون جنيه العام المالى السابق عليه ، لافتا الى أن  صادرات شركة مصر لصناعة الكيماويات بلغت نحو 36 مليون جنيه ،مقابل صادرات بلغت نحو 33 مليون جنيه.

 

 

 

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