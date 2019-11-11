"القابضة الكيماوية ": 216 مليون جنيه صادرات منجنيز ومنتجات تبغ خلال عام

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وأضاف الرشيد لـ" الخليج 365"،أن صادرات شركة سيناء للمنجنيز بلغت 72.4 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 49.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
كما بلغت صادرات الشركة الشرقية 108.1 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 75 مليون جنيه العام المالى السابق عليه ، لافتا الى أن صادرات شركة مصر لصناعة الكيماويات بلغت نحو 36 مليون جنيه ،مقابل صادرات بلغت نحو 33 مليون جنيه.
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